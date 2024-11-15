囲碁の女流本因坊戦の最終・第5局は藤沢里菜女流本因坊（26）が勝利し、5連覇を達成しました。合わせて「名誉女流本因坊」の資格も獲得しました。藤沢里菜女流本因坊に牛栄子四段（25）が挑戦している女流本因坊戦の第5局は東京・千代田区で15日午前9時から始まりました。ここまで藤沢女流本因坊が連勝した後、挑戦者の牛四段が巻き返して連勝して通算2勝2敗で、最終の第5局を迎えました。対局は午後6時前、藤沢女流本因坊