優秀だがプライドの高い那須田歩（岡田将生）と物腰は柔らかいが大嘘つき（!?）な九鬼静（中井貴一）の“ナース・コンビ”が織りなすドラマ『ザ・トラベルナース』。2年ぶりとなる続編の第5話が、11月14日（木）に放送された。第5話では、新米ナース・中村柚子（森田望智）と先輩ナース・金谷吉子（安達祐実）が横暴な患者の前である問題を起こしてしまう。看護部長・愛川塔子（寺島しのぶ）は、2人を厳重注意に留めようとしたが、