全国高校ラグビーの岡山県予選の決勝があす（16日）行われます。対戦カードは昨年と同じ玉島対倉敷。倉敷に続き、今回は4年ぶり5回目の花園出場を目指す玉島高校を紹介します。 【写真を見る】全国高校ラグビー岡山県予選の決勝に進んだ玉島高校4年ぶり5回目の花園出場を目指して【岡山】 「決勝まであと4日しかないからぶち上げていきましょう。3、2、1、ゴー！」 高校生ラガーマンの聖地・花