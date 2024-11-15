岡山県倉敷工業高校で科学部の女子生徒2人が手作りロケットの開発に取り組んでいます。あす(16日)、広島県で開催される大会で入賞を目指しているという2人。胸に秘めた思いを取材しました。 【写真を見る】「記録を出せるようにしたい」女子高校生2人が “モデルロケット” 開発広島の大会で入賞目指して【岡山】 学校の運動場で試作機の性能を確かめます。（倉敷工業高校科学部山野井彩乃さん（2年））「楽しかったです。思