■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (8306) 三菱ＵＦＪ 東証プライム (3099) 三越伊勢丹 東証プライム (4255) ＴＨＥＣＯＯ 東証グロース (5259) ＢＢＤイニシ 東証グロース (3920) アイビーシー 東証スタンダード ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (2146) ＵＴ 東証プライム (4324) 電通グル&#12540