韓国統一部のキム・スギョン次官がトランプ政権1期目とは異なり、現在は北朝鮮軍のロシア派兵など国際情勢の影響で、アメリカが北朝鮮に積極的に対話を提案しにくい状況だと評価した。【注目】ロシアに派遣された北朝鮮兵、「最恐」のワケキム次官は11月15日、KTVの番組『生放送 大韓民国』に出演し、「北朝鮮が現在、ウクライナとロシアの戦争に派兵しており、ヨーロッパや全世界を脅かす状況で、各国が北朝鮮に背を向けている」