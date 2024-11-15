みずほ銀行と楽天カードは、業務提携契約に基づき、提携カード「みずほ楽天カード」の申込受付・発行を12月3日から開始する。「みずほ楽天カード」の発行を記念して、「みずほ楽天カード誕生記念キャンペーン」も開催する。提携カード「みずほ楽天カード」登場●年会費永年無料・タッチ決済対応・楽天カードと同等の特典進呈「みずほ楽天カード」は、みずほ銀行の口座を引き落とし口座に設定し、利用額に応じ、100円につき1ポ