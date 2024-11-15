日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月15日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限 13791( 12572) 3月限 694( 244) TOPIX先物 12月限 20868( 19942) 3月限 752( 252) 日経225ミニ 12月限264499(2644