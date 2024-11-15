日本取引所が公表したオプション手口情報によると、15日の日中取引における日経225プットオプション（期近2024年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯3万7750円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 21(21) BNPパリバ証券 3( 3) ソシエテジェネラル証券 2( 2) auカブコム証券 1( 1) SBI