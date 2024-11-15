日本取引所が公表したオプション手口情報によると、15日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2024年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯3万9500円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 21(21) 松井証券11(11) ソシエテジェネラル証券 6( 6) auカブコム証券 5(