日本取引所が公表したオプション手口情報によると、15日の日中取引における日経225コールオプション（期近2024年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯3万9625円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 4( 4) ◯3万9500円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 412( 112) ソシエ