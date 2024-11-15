「ラグザス presents 第3回WBSC世界野球プレミア12」で連覇を狙う野球日本代表「侍ジャパン」は15日、台北ドームで宿敵・韓国との一戦に臨む。侍ジャパンの先発は中日の髙橋宏斗投手。9日に行われたチェコとの強化試合では立ち上がりに苦戦はしたものの、3回1失点と力強い投球を披露した。韓国打線を封じ、連勝へ導けるか注目だ。 ■好調の森下翔太が再び4番に 13日のオーストラリア戦は打線が繋がり、9ᦁ