【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■初挑戦となる水着やランジェリーカットも収録！ 乃木坂46五百城茉央の1st写真集（タイトル未定）が、2025年1月21日に小学館から発売される。 乃木坂46の歴史のなかで類を見ないほどに注目を集める「5期生」のなかでも、随一のスタイルの良さと柔らかな笑顔で人気を集める五百城茉央。 5期生にとって初のソロ写真集となる今作。五百城が10代最後の貴重な時間を過ごす場所として