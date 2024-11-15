２０２４年１１月１５日午後、小樽市にあるＪＲ函館線の朝里駅構内の踏切で、走行していた乗用車が線路に進入しました。この影響で、ＪＲ函館線は小樽とほしみの間で運転を見合わせ、さきほど運転を再開しましたが、列車の運行に影響がでています。線路上で動けなくなった１台の乗用車。ＪＲ北海道によりますと、１５日午後４時ごろ、函館線の朝里駅構内の踏切で、走行していた乗用車が線路に進入しました。けが人はいませんでした