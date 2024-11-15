■『RIZIN LANDMARK 10 in NAGOYA』試合前インタビュー（15日・名古屋市内ホテル）第10試合で昇侍と対戦する芦澤竜誠が、MMA3戦目＆連勝に向けて「無傷で相手をねじ伏せる」と完封勝利を宣言した。【写真】インタビューで試合について語る芦澤竜誠K-1で活躍していた芦澤は昨年大みそかからMMAに転向したデビューしたが、初戦は太田忍に1ラウンドKO負け。7月の『超RIZIN.3』では長く因縁の続いていた皇治とのMMAの試合に判定勝利