11月14日、俳優の鈴木福がバラエティー番組『トークィーンズ 』（フジテレビ系）に出演。自称「最強女子軍団」のタレントらが男性ゲストの素顔に迫る同番組ではこの日、指原莉乃、若槻千夏、アンミカらが登場し、鈴木の過去の恋愛について検証した。今、その鈴木のイケメンぶりが話題となっている。鈴木はこれまでの恋愛を振り返り、「付き合った人は1人か2人」「高校が恋愛禁止の学校で、付き合ってバレると謹慎があったりと