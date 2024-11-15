ノルディックスキー・ジャンプの高梨沙羅（28＝クラレ）が15日、自身のインスタグラムを更新。家のリフォームに向け、北欧発祥の高級インテリアショップを訪れた様子を公開した。「お家をリフォームするにあたり、インテリアデザインをBoConceptさんに相談させて頂きました」と店頭で家具を見てまわる様子をアップ。「海外のお洒落なホテルや雑誌などでよく目にしていたので、今回この様な機会を頂けて大変光栄に思います。