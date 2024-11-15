退任で贈られた花束を手に笑顔で青森県田舎館村役場を後にする、現職首長で全国最高齢の鈴木孝雄村長＝15日午後現職首長で全国最高齢の青森県田舎館村の鈴木孝雄村長（87）が15日、村役場で退任のあいさつをし「生きている限り庁舎に来る。死んでも、魂になって来ます」とユーモアを交えて語った。17日で任期満了。花束を受け取り、職員ら約70人に拍手で見送られた。全国町村会などによると、鈴木氏の退任後、全国最高齢の首長