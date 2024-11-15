甲田まひるが、3か月連続リリースの第2弾「SIDE EYE」を11月22日に配信すること、第3弾としてEP「STOP ME」をリリースすることが決定した。「SIDE EYE」は、甲田が「Snowdome」でもタッグを組んだプロデューサーSUNNY BOYとの久々の共作となる楽曲「Snowdome」のしっとりとした雰囲気とは一味違う、ダンストラック要素を織り交ぜたアプローチが特徴だ。甲田のボーカルが冬の冷たく澄んだ空気を感じさせるサウンドに溶け込み、季節