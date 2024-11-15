2024年内をもって活動を休止することを発表しているNulbarich。12月5日に東京・日本武道館で開催するワンマンライブ＜CLOSE A CHAPTER＞公演の模様が、WOWOWで生中継される。WOWOWでは本公演の模様を生中継で届けるほか、Nulbarichのスペシャルプログラムを4カ月連続で特集する。2025年1月に届けられるのは彼らの軌跡を集めたミュージックビデオ集と、Nulbarichが2018年に行なった初の日本武道館公演の模様。2月は日本武道館での休