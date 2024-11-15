はちみつを使ったビューティーブランド「HACCI（ハッチ）」とコラボした【HONEY CHRISTMAS アフタヌーンティー】が登場。しかも全国５都市６施設で味わえます。はちみつが本来持つ美容面での効能をポイントに、ハイクオリティなはちみつをたっぷり使ったスイーツたち。クリスマスシーズンの華やいだ気分を味わえます。特定日に全国５都市で開催！HONEY CHRISTMAS アフタヌーンティーは東京・青山にある青山セントグレース大聖堂の