バーチャルライバーグループにじさんじ所属の緑仙が、初のソロツアー＜緑仙2nd LIVE TOUR「緑一色」＞の東京公演を神田明神文化交流館 神田明神ホールで開催した。バンドメンバー(奈良悠樹[G]、佐々木侑太[G]、岸田勇気[Pf]、白神真志朗[B]、ゆーまお[Dr / ヒトリエ]）ともにステージに立った緑仙は、アーティストとしての着実な成長ぶりを証明してみせた。◆緑仙(りゅーしぇん) 画像スクリーンには＜緑一色＞の文字が映し出され、