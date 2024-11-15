■レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値＜外為市場＞ ドル／円 ユーロ／ドル ユーロ／円 午後５時現在 155.78／155.79 1.0556／1.0557 164.45／164.46 ＮＹ午後５時 156.24／156.29 1.0528／1.0531 164.54／164.58 午後５時のドル／円は、前日ＮＹ午後５時と比べてドル安／円高の