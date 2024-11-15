2026年北中米W杯アジア最終予選森保一監督率いるサッカー日本代表は15日、2026年北中米ワールドカップ（W杯）アジア最終予選でインドネシア代表と対戦する。日本にとってアウェーでの一戦。スタジアムには大量の警察、軍隊が投入され、物々しい雰囲気となっている。ゲロラ・ブン・カルノ・スタジアムには、試合開始4時間前からインドネシアの赤いユニホームをまとったサポーターが大行列を作った。試合を中継するスポーツチ