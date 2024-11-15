Heekyong YangHyunjoo Jin[ソウル １５日 ロイター] - 韓国の現代自動車は、米国事業を統括するホセ・ムニョス最高執行責任者（ＣＯＯ）を来年１月に共同最高経営責任者（ＣＥＯ）に昇格させる人事を明らかにした。韓国の大手財閥で外国人がＣＥＯに就任するの初めて。米国の次期トランプ政権下で生じる潜在的な課題に対応する上でプラスに働くとみられる。１月に顧問に就任した米国の元外交官ソン・キム氏も国際問題を担当