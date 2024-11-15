元日の地震で大規模火災に見舞われた輪島朝市周辺の公費解体が年度内に完了する見通しであることが分かりました。 ことし6月から公費解体が進められてきた輪島朝市周辺。対象は249棟で権利人全員の同意なしで解体できる制度「滅失登記」をもとに14日までに241棟が解体されました。輪島市によりますと、残りの建物のうち1棟で、不明だった相続権利人が判明し、解体を了承したため朝市周辺の公費解体が年度内に完了する見通しが立