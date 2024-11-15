モデルで俳優の本田翼（32）さんが2024年11月13日、インスタグラムで太ももがあらわになったコーディネートを披露した。「なになにの実の能力者になりたいかな...」「悪魔の実＠casetify さんからのギフトです。毎回面白いコラボだなぁ#gift」とし、漫画／アニメ「ONE PIECE」に登場する悪魔の実「ゴムゴムの実」デザインのヘッドフォンを身に着けた姿を公開。本田さんは緑のざっくりとした大きめのニットにショート丈のボトム