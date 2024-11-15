女優の雛形あきこが１５日に自身のＳＮＳを更新。夫で俳優・天野浩成との番組オフショットを公開した。この日、自身のインスタグラムで「明日はサスティな」と書き出し、フジテレビ系「サスティな！」（土曜・午前９時５５分）の出演を告知。あわせて、天野の両肩に手を置いた夫婦ショットをアップし、「旦那さんが料理しちゃうよカットされてなかったらね」と伝えた。この投稿には「素敵（すてき）な夫婦」「仲良しさん万