サッカーＪ１・ＦＣ東京のＤＦ中村帆高（ほたか）の妻で、関西テレビ（カンテレ）の舘山聖奈アナウンサーが１５日までに自身のＳＮＳを更新し、近況を報告した。インスタグラムで、「先週と今週の『フットマップ』担当させて頂いています！（産休に入る前の担当回です）」と、同局系バラエティ番組「フットマップ」（土曜・午後６時３０分）を告知し「東野幸治さん藤本敏史さん（ＦＵＪＩＷＡＲＡ）をゲストにお迎えして十三