習近平主席とペルー大統領、チャンカイ港の開港式にオンラインで出席14日、チャンカイ港の開港式にオンラインで出席した習近平主席（左）とボルアルテ大統領。（リマ＝新華社記者/謝環馳）【新華社リマ11月15日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は14日夜、ペルー・リマの大統領府でボルアルテ大統領と共に同国のチャンカイ港の開港式典にオンラインで出席した。習近平主席とペルー大統領、チャンカイ港の開港式にオン