東京都交通局が、ディズニー映画最新作『ライオン・キング：ムファサ』の公開を記念して、都営交通アプリを使用したデジタルスタンプラリーを実施。都営交通に関する4か所のスポットを巡り、限定デザインスタンプを4つすべて集めた方に対し、映画関連非売品グッズや都営交通グッズなどの素敵な景品が抽選でプレゼントされます☆ ディズニー映画『ライオン・キング：ムファサ』公開記念「都営交通デジタルスタンプラリー」&#16