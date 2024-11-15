習近平主席、ペルー大統領と会談14日、大統領府前の広場で習近平主席（左）の歓迎式典を行うボルアルテ大統領。（リマ＝新華社記者/謝環馳）【新華社リマ11月15日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は14日午後、ペルーのボルアルテ大統領とリマの大統領府で会談した。習近平主席、ペルー大統領と会談14日、歓迎式典で儀仗隊を観閲する習近平主席（左）とボルアルテ大統領。（リマ＝新華社記者/謝環馳）習近平主席、ペル