大黒天物産 岡山県赤磐市は、会員制の量販店「コストコ」の誘致などを計画していますが、ディスカウントストアを運営する倉敷市の企業が、以前からその土地の一部で出店の話を進めていたことが分かりました。 計画地は、赤磐市の河本・岩田地区の約28haで、市はコストコのほか、商業施設や工場などの誘致、道の駅の整備を計画しています。 この計画を巡ってディスカウントストアの「ディオ」などを運営している倉敷市