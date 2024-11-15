元AKB48でタレントの柏木由紀（33）が15日放送のTOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に出演。メンバーの宴会部長を明かす場面があった。生投票のテーマは「打ち上げでハメを外したことがあるか」。AKB48の打ち上げ事情を打ち明けた。4月にグループを卒業したばかりの柏木。「最近は打ち上げないんですけど、若い子が多いので」と現状を明かした。そして、「10年前くらいにやってたときはメンバーが全員、先輩だった