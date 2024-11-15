山口茜バドミントンの熊本マスターズ第4日は15日、熊本県立総合体育館で各種目の準々決勝が行われ、シングルスのパリ五輪代表勢で女子の山口茜（再春館製薬所）が大堀彩（トナミ運輸）との日本勢対決を2―1で制して準決勝に進んだ。男子の奈良岡功大（NTT東日本）はマレーシア選手に敗れた。ダブルスでは女子でパリ五輪銅メダルの志田千陽、松山奈未組（再春館製薬所）が2―0、福島由紀（岐阜Bluvic）松本麻佑（ほねごり）組が