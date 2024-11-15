野球の国際大会「ラグザスプレミア１２」で１次ラウンドを白星発進した日本代表「侍ジャパン」は１５日、第２戦を台湾の台北ドームで韓国と対戦している。日本代表の先発は今季セ・リーグ最優秀防御率の高橋宏（中日）。スターティングメンバーは初戦のオーストラリア戦と同じオーダーとなった。クリーンアップは３番・辰己（楽天）、４番・森下（阪神）、５番・栗原（ソフトバンク）で組み、７番指名打者（ＤＨ）に清宮（日本