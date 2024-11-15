囲碁の女流本因坊戦の最終・第5局は、藤沢里菜女流本因坊（26）が勝利し、5連覇を達成しました。あわせて「名誉女流本因坊」の資格も獲得しました。【映像】藤沢里菜女流本因坊が5連覇を達成 「名誉女流本因坊」の獲得も藤沢里菜女流本因坊（26）に牛栄子四段（25）が挑戦している、女流本因坊戦の第5局は東京・千代田区で午前9時から始まりました。ここまで藤沢女流本因坊が連勝した後、挑戦者の牛四段が巻き返して連勝して通