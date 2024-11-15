将棋の藤井聡太竜王（名人、王位、王座、棋王、王将、棋聖、22）に佐々木勇気八段（30）が挑戦する第37期竜王戦七番勝負は11月15日、大阪府茨木市の「おにクル」で第4局1日目の対局を行い、手番の藤井竜王が62手目を封じて指し掛けとした。あす16日午前9時頃に封じ手を開封し、対局が再開される。【映像】「暑い…」室温調整を依頼する藤井竜王藤井竜王の防衛“王手”か、佐々木八段が再び追いつくか。大きな注目を集めている