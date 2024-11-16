2014年に公開された劇場アニメ『楽園追放 -Expelled from Paradise-』の続編となる完全新作劇場アニメ『楽園追放 心のレゾナンス』が、2026年に公開されることが発表された。制作チームが再集結し、前作のその先を描く新たな物語が展開される。本作の公開に先立ち、キービジュアルと特報映像も公開された。特報映像はYouTubeで視聴可能で、ファンの期待を高める内容となっている。前作からのキャラクターや新たなキャラクターが登