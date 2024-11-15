海上自衛隊が2028年度からの導入を目指す洋上監視用の滞空型無人機について、防衛省は15日、米ジェネラル・アトミクス社製の「シーガーディアン」を選定したと発表した。23機を導入する計画で、1機あたりの取得費は約120億円を想定。来年度予算案に取得費の一部を盛り込む。日本周辺の海域で近年、中国軍艦艇による活動が活発化していることを念頭に、政府は22年策定の安全保障関連3文書で、洋上監視用の滞空型無人機の導入を