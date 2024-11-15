60歳を目前にしているとは思えない肉体を披露したタイソン。(C)Getty Imagesレジェンドが19年ぶりに“公式戦”のリングに上がる。現地時間11月15日、元プロボクシングの世界ヘビー級統一王者のマイク・タイソン（米国）は、米テキサス州アーリントンのAT＆Tスタジアムで、プロボクサーのYouTuberであるジェイク・ポール（米国）と対戦する。【動画】足を踏まれて激高！ 伝説マイク・タイソンが見舞った張り手シーン通常とは