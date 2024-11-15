LINEヤフーは、旅行予約サイト「Yahoo!トラベル（ヤフートラベル）」で、「週末72時間タイムセール」を11月15日正午から18日正午まで開催している。いずれもポイントを即時利用した場合、JRイン札幌（2名朝食付）が5,782円から、スマイルホテルプレミアム函館五稜郭（2名朝食付）が7,110円から、ホテルJALシティ青森（2名素泊まり）が7,275円から、ホテルモントビュー米沢（2名朝食付）が10,332円から、ホテルサンシャイン鬼怒川（