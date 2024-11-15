俳優のビョン・ウソクが、悪質な誹謗中傷などの行為に法的対応する。Baroエンターテインメントは本日（15日）、公式報道資料を通じて「ビョン・ウソクに関連した悪意のある誹謗、侮辱などの行為をこれ以上黙過できないと判断し、法的対応を行いました」と知らせた。所属事務所は「弊社は自己モニタリングと、ファンの皆さんに提供していただいた情報に基づき、所属俳優に関連した悪質的な犯罪行為に対する状況を確認しました。よっ