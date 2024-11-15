IVEのウォニョンが、国際ゲーム展示会「G-STAR 2024」に参加する。今年で20周年を迎える「G-STAR 2024」には、計44ヶ国の1,375社が参加、3,359のブースを運営するなど、史上最大規模で開催される予定だ。サウジアラビアの世界最大規模のエンターテインメント都市Qiddiya Gamingの関係者は「K-POPを代表するIVEのウォニョンが16日、釜山（プサン）海雲台（ヘウンデ）区BEXCOにて開催される『G-STAR 2024』のQiddiya Gamingのブース