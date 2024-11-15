世界の子供たちがロボットのプログラミング技術を競う、ロボレーブの国際大会が1６日から加賀市で始まります。今年で10回目の節目を迎える加賀ロボレーブ国際大会には日本のほか、中国、台湾、メキシコなどからおよそ470人が出場します。本番に向けて事前練習が行われる会場となる山代温泉の旅館では、本番に向け15日、事前練習が行わました。競技は迷路上のコースを進む「アメージング」や、ボールをどれだけ多く運ぶかを競う「ラ