映画・音楽ジャーナリスト宇野維正によるYouTube連載「宇野維正のMOVIE DRIVER」の最新回『グラディエーターII 英雄を呼ぶ声』が、リアルサウンド映画部のYouTubeチャンネルにて配信された。24年ぶり続編の評価は？『グラディエーターII』の功績と不満点【宇野維正のMOVIE DRIVER】 「宇野維正のMOVIE DRIVER」は、宇野が車を運転しながら毎回ピックアップした映画やドラマシリーズに