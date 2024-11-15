能登半島地震の被災地の１つ・石川県穴水町でこの秋に仕込んだ「能登ワインヌーボー」が完成しました。16日の発売を前に、関係者を招いた発表会が開かれ、復興を喜び合いました。「能登が早期に震災から復興を祈念いたしまして乾杯したいと思います乾杯！」能登ワインが醸造した新酒のヌーボー。発表会には地元の飲食店やブドウ生産者などおよそ20人が出席し、早速、新酒のさわやかな味を楽しみました。元日の地震でおよそ1万リッ