◇第3回WBSCプレミア12グループB 日本-韓国(15日、台北ドーム)戦いの場を台湾に移して行われる、日本代表のプレミア12・2戦目。韓国戦のスタメンが発表されました。先発は中日の高橋宏斗投手。今季はレギュラーシーズンの21試合に登板し、自己最多の12勝、両リーグトップの防御率1.38の成績を残しました。9日に行われたチェコとの強化試合では久しぶりの実戦で制球に苦しむ場面もありましたが、3回で50球を投げ、2奪三振1失点を記