15日、神奈川県横浜市にある森永製菓の工場で、チョコボールで有名なあのキャラクターと一緒に交通安全を学ぶ特別授業が行われました。15日午前、横浜市鶴見区で行われた交通安全の授業に登場したのは、森永製菓のキャラクター「キョロちゃん」。近くの小学校に通う1・2年生の児童およそ60人が、「キョロちゃん」と一緒に道路で気をつけるべきことを学びました。授業では、「キョロちゃん」が横断歩道は手を高くあげて左右をキョロ