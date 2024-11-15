大規模な災害に備え自衛隊の活動を通し防災意識を高めます。陸上自衛隊金沢駐屯地で、小学生が隊員の仕事を体験しました。石川県宝達志水町では、災害時に命を守る行動を子どもたちが学ぶため、2023年から小学4年生の授業に、自衛隊の職業体験を取り入れています。この日は、樋川小学校と志雄小学校の児童合わせて44人が、災害派遣された時の現場対応などを学びました。自衛隊員 「1つ目は油圧式カッターといいます。みなさん言っ